موليود سينما ودراما جديد المسلماني في ماسبيرو

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن تحديث قناة النيل سينما باسمها الجديد موليوود سينما، ودمج قناة النيل كوميدي مع قناة النيل دراما في قناة واحدة باسم موليوود دراما، ودمج قناة الأسرة والطفل في قناة النيل لايف. وذلك مع الحفاظ التام علي جميع الحقوق المالية والإدارية للعاملين في جميع القنوات.

وقال المسلماني: إن لدي مصر بثا تليفزيونيا منذ ٦٥ عامًا، ولديها صناعة سينما منذ أكثر من ٩٠ عامًا، وتعود البدايات الأولي للإذاعة المصرية إلي نحو ١٠٠ عام، مضيفًا: بحسب مؤرخي الفن، فقد نشأ المسرح الحديث في مصر قبل نحو ١٨٠ عامًا.. وهو ما يجعل من الإبداع الفني المصري مدرسة إقليمية كبري، لها معالمها الخاصة وتقديرها العالمي، الأمر الذي يستوجب تعديل اسم الشهرة لصناعة الإبداع في مصر من هوليوود الشرق إلي موليوود.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: بالتوازي مع دمج قناة الأسرة والطفل في قناة النيل لايف، تشرع الهيئة في إنتاج برامج أطفال رفيعة المستوي وذات جودة عالية، لبثها علي جميع قنوات التليفزيون المصري؛ بهدف تعزيز التربية الأخلاقية والقيم المصرية، في مواجهة المنصات العالمية التي تبث أعمالًا قد لا تتوافق مع قيم الأسرة والعائلة، علي أن يدرس مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الاستشاري للهيئة المزمع إعلانه قريبًا إمكانية إنشاء قناة أطفال بمواصفات عالية، تكون قادرة علي المنافسة المهنية والحماية الأخلاقية.

وأردف “المسلماني”: اتخذت أمريكا اسم هوليوود، والهند اسم بوليوود، ونيجيريا اسم نوليوود، واليوم نطلق علي قنواتنا التليفزيونية المعبرة عن صناعتنا الإبداعية اسمها الجديد: (موليوود) بعد عقود من شهرتها باسم (هوليوود الشرق).

واختتم المسلماني: ستكون موليوود سينما، وموليوود دراما في ثوبهما الجديد جزءًا من خطة (ماسبيرو ٢٠٣٠)، متابعا: ندرك تمامًا أن تغيير الاسم لا يكفي لنجاح المسمي، وأن الشكل لا يمكنه أن يكون بديلًا عن المضمون، ولذلك سنعمل جميعًا في الهيئة الوطنية للإعلام علي نجاح (موليوود) الاسم والمسمي، العنوان والمحتوي، وأن نعزز قوتنا الناعمة التي تمتلك من التاريخ، ما يشكل مددًا عظيمًا للمستقبل.

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