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ثقافة وفنون

تعقيب صادم من صبري فواز على موليود المسلماني: غير مناسب لهويتنا

صبري فواز، فيتو
صبري فواز، فيتو

وجه الممثل صبري فواز رسالة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني؛ على حلفية الجدل المثار بشأن حذف كلمة “النيل” من قناتي: “سينما ميليود” و"دراما ميليود"، قبل تراجعه وطرحه الأمر لحوار مجتمعي.

جاء في تعقيب “فواز” على قرار المسلماني: “شكرا لتصريح حضرتك بأن الحوار لازال مفتوحا لمناقشة موضوع تطوير الإعلام المصري، وعليه..اسمح لي أقول: الرغبة في التطوير حاجة محترمة بل واجبة نؤيدها وندعمها.. التليفزيون العربي، أو التليفزيون المصري، أو ماسبيرو، أو قنوات النيل، لهم الفضل الأكبر على ساحة الإعلام العربي، بما قدموه من محتوى، وما قدموه من كفاءات”.

“فواز” استطرد: “الرغبة في تطوير هذا الكيان العظيم، تستوجب البدء في معرفة المشكلات التي تقف في وجه التطوير ومحاولة حلها، وجولة سريعة في مبني ماسبيرو، وما يتبعه من مؤسسات  يتخللها  حوار صريح مع العاملين، كفيل بكشف هذه المشكلات”، مضيفًا: ا"لتطوير التقني لكل الأجهزة واجب مُلح مثل رفع كفاءة العاملين".

وتابع “فواز: ”أما بالنسبة لاسم (موليوود)، هو بالفعل اسم موجود ومتداول لوصف الإنتاج الفني لإحدى الولايات الهندية، فتجاريا..مش هاينفع الاسم ده، وموليوود هو نسج على خطى هوليوود وبوليوود ونوليوود وموليوود.. وهي كيانات موجودة وقائمة"، معقبًا: “وإحنا بقى لنا فترة بنهاتي ونقول: الحفاظ على الهوية ودعم مفرداتها، فموليوود ده غير مناسب لرغبتنا جميعا في الحفاظ على الهوية المصرية”.

 

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