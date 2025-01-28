الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

ماس كهربائي السبب، تفاصيل معاينة النيابة لحريق شقة في السلام

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت معاينة نيابة السلام لشقة سكنية نشب بها حريق بشارع جمال عبد الناصر، عن تفحم جميع محتويات الشقة، ولا توجد إصابات. 
وبينت المعاينة ان ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار بشارع جمال عبد الناصر في  منطقة السلام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق، ومنع امتداده إلى باقي العقارات المجاورة.
وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية، وجارٍ حصر التلفيات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصائح لتجنب الحرائق في المنزل


تجنب استخدام الشموع في المناسبات التي تشهد تواجد الأطفال.

الصيانة الدورية لأنابيب الغاز وأجهزة التدفئة فهي من أهم طرق الوقاية من الحريق.

تجنب التدخين في المنزل دائمًا.

تجنب ترك الطعام على الموقد دون الانتباه إليه.

توفير طفاية حريق في المنزل فهي من أهم طرق الوقاية من الحريق في المنزل.

فتح النوافذ ليلًا لتجنب الاختناق من الدُّخَان الناتج عن النار أو تسرب الغاز.

التدرب على الطريقة الصحيحة لإخلاء المنزل في حال نشوب حريق.

عدم استخدام المصعد في حال اندلاع حريق في المبنى، واستخدام الدرج عوضًا عنه لتجنب احتجازك فيه نتيجة حدوث أي عطل.

 

التعرف على أنواع الحرائق وأدوات الإطفاء اللازمة لإخمادها.

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نيابة السلام غرفة عمليات النجدة شارع جمال عبد الناصر

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