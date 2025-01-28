الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في السلام

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت  نيابة السلام بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة نشب بها حريق بشارع جمال عبد الناصر في منطقة السلام، لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية بعقار بشارع جمال عبد الناصر في  منطقة السلام، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق، ومنع امتداده إلى باقي العقارات المجاورة

وتمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق، دون وقوع أي خسائر بشرية، وجارٍ حصر التلفيات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نصائح لتجنب الحرائق في المنزل
تجنب استخدام الشموع في المناسبات التي تشهد تواجد الأطفال.

الصيانة الدورية لأنابيب الغاز وأجهزة التدفئة فهي من أهم طرق الوقاية من الحريق.

تجنب التدخين في المنزل دائمًا.

تجنب ترك الطعام على الموقد دون الانتباه إليه.

توفير طفاية حريق في المنزل فهي من أهم طرق الوقاية من الحريق في المنزل.

فتح النوافذ ليلًا لتجنب الاختناق من الدُّخَان الناتج عن النار أو تسرب الغاز.

 

التدرب على الطريقة الصحيحة لإخلاء المنزل في حال نشوب حريق.

عدم استخدام المصعد في حال اندلاع حريق في المبنى، واستخدام الدرج عوضًا عنه لتجنب احتجازك فيه نتيجة حدوث أي عطل.

 

التعرف على أنواع الحرائق وأدوات الإطفاء اللازمة لإخمادها
الحماية المدنية
ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

 

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.


ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الاتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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نيابة السلام غرفة عمليات النجدة شارع جمال عبد الناصر منطقة السل النيابة العام منطقة السلام

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