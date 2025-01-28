تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وفرنسا في مونديال اليد

مونديال اليد، يدخل منتخب مصر لكرة اليد للرجال مواجهة صعبة للغاية اليوم الثلاثاء ضد منتخب فرنسا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم، التي تُقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا، الدنمارك، والنرويج، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا

وتُنقل مباراة مصر وفرنسا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، بصوت المعلق خالد خيري، مع ستديو تحليلي يضم نخبة من خبراء كرة اليد.

موعد مباراة مصر وفرنسا

ويلتقي منتخب مصر لكرة اليد للرجال نظيره الفرنسي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة زغرب أرينا في كرواتيا ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة العالم، التي تُقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا، الدنمارك، والنرويج، وتستمر حتى 2 فبراير المقبل.

مباراة مصر وفرنسا

تأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي بعدما احتل وصافة المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي برصيد 8 نقاط.

وخاض المنتخب ثلاث مباريات بالدور الرئيسي:

خسارة أمام أيسلندا (27-24) في الجولة الأولى.

فوز على سلوفينيا (26-25) في الجولة الثانية.

فوز على الرأس الأخضر (31-24) في الجولة الثالثة.

يُعد هذا التأهل هو الرابع على التوالي والثامن في تاريخ منتخب مصر لربع نهائي بطولة العالم، وكانت أبرز إنجازاته تحقيق المركز الرابع في نسخة 2001.

يلتقي الفائز من مباراة مصر وفرنسا في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة كرواتيا والمجر.

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