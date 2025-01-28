الثلاثاء 28 يناير 2025
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حوادث

إحالة ربة منزل وعاطلين في سرقة شقة سكينه بالمطرية للمحاكمة

إحالة ربة منزل وعاطلين،
إحالة ربة منزل وعاطلين، فيتو

أمرت  نيابة المطرية إحالة ربة منزل وعاطلين  للمحاكمة العاجلة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بمنطقة المطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط ربة منزل وعاطلين لقيامهم بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة طبيب بمنطقة المطرية

وكان قسم شرطة المطرية تلقى بلاغا من طبيب يفيد سرقة مسكنه،  وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.
 

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية وارشدوا عن شريكتهم ربة منزل  وساعدتهم في ارتكاب واقعة السرقة كما ارشدوا عن المسروقات وهي عبارة عن مبلغ مالى  ومصوغات وبوليصة تحويل مبالغ مالية).


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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نيابة المطرية منطقة المطرية مديرية أمن القاهرة
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