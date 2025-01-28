ضبط تشكيل عصابي تتزعمه سيدة بتهمة سرقة مصوغات وأموال من شقة بالفيوم

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط تشكيل عصابي تتزعمه سيدة لسرقة مصوغات ذهبية وأموال من داخل شقة بالفيوم.

ضبط تشكيل عصابى تزعمه سيدة لسرقة لسرقة مصوغات وأموال من داخل شقة بالفيوم

ضبط تشكيل عصابي تزعمه سيدة لسرقة

كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الفيوم تمكن من ضبط (7 أشخاص وسيدة "لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، بتهمة سرقة (مصوغات ذهبية ومبالغ مالية) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم وبحوزتهم (بندقية خرطوش – 2 طبنجة صوت – عدد من الطلقات – سيارتان).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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