نواب يرفضون قرضًا بـ2 مليار دولار: ارحموا الشعب من القروض

أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

مناقشة قرض من بنك الإمارات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.

زيادة نسبة الدين العام

وأشار النائب، إلى أن الدين كان 79 مليار دولار، والحكومة في مؤتمر صحفي كبير أعلنت نزوله إلى 75 مليار، قائلا: نحن أمام قرض كان 3 مليارات سددناه في نوفمبر، والآن نطلب قرض 2 مليار بفائدة 8% سنويًّا.

فائدة القرض مع تحرير سعر الصرف عالية

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه مع تحرير سعر الصرف، فمن الوارد أن تزيد نسبة الفائدة وهي نسبة مرتفعة.

المال الساخن يمثل أزمة كبيرة

ولفت النائب إلى أنه قبل ذلك كان المال الساخن 85% من الاحتياطي النقدي، بينما يمثل المال الساخن في الوقت الحالي إشكالية كبيرة.

حجم ديون الحكومة

وأكد عضو مجلس النواب، أن ديون الحكومة كانت 168 مليار دولار، وتراجع بعد صفقة رأس ليصل إلى 153 دولار، قائلا: "هنقفل السنة واحنا رايحين لـ160 مليار، دولار احنا كده بنزود ولا بننقص الدين؟".

وأعلن النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن حكومة الاقتراض تناقض نفسها، فيما يتعلق بالتوسع في القروض.

وأشار إلى أن القرض الحالي بفائدة 8% وهي نسبة كبيرة، محذرا من أن الاقتصاد المصري في انهيار، لاسيما في ظل التوسع في الاقتراض.

معيشة المواطن في تدهور مستمر بسبب القروض

وأكد عضو مجلس النواب، أن معيشة المواطن المصري في تدهور مستمر بسبب زيادة الاقتراض، قائلًا: كنت أتمنى وزير المالية يقدم مشروع قانون لزيادة المعاشات بدلا من الحصول على قروض وبيع أصول الدولة ورفع الدعم، وزيادة في أسعار الكهرباء، وزيادة في الضرائب.

وقال: “ارحموا الشعب المصري من سياسات هذه الحكومة”.

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