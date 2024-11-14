محافظ الدقهلية: 800 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات شباب الخريجين
اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صرف الدفعة 192 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد عن شهر أكتوبر الماضي لاقامة مشروعات جديدة وبلغت قيمتها 800 ألف جنيه.
وأضاف محافظ الدقهلية أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 129 مليون و813 ألف جنيه.
وأكد "مرزوق " ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة،وشدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط،والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.
ومن جانبها قالت وفاء عثمان مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين أنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية بإجمالي 800 ألف جنيه موزعين على 7 وحدات محلية واستفاد منها 22 شاب من الجنسين (8 ذكور، 14 إناث) ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز إلى 129 مليون و813 ألف جنيه ليصل إجمالي المستفيدين إلى 13500 شخص (6402 ذكور، 7098 إناث).
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