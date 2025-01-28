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حوادث

المشدد 5 سنوات لتشكيل عصابى بتهمة سرقة وضرب شخص بمصر القديمة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة سرقة شخص بالإكراه في منطقة مصر القديمة.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بسرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه ر. ب وهي عبارة عن هاتف محمول وحافظة نقود وما بداخلها من مبلغ مالي ومنقولات خاصته، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه. 

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استدرجوا المجني عليه الي داخل السيارة استقلالهم ثم تعدوا عليه بالضرب محدثين إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه والاستيلاء على المسروقات.


تلقت مباحث قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من شخص يفيد بتعرضه للسرقة علي يد 3 عاطلين أثناء استقلاله السيارة معهم ثم تعدوا عليه بالضرب.


عقب تقنين الإجراءات اللازمة تم التوصل الي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط المتهمين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة مصر القديمة قسم شرطة مصر القديمة

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