الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة: نسعى لتكثيف قوافل المساعدات لأهالي غزة (فيديو)

قافلة الخير
قافلة الخير
ads

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إطلاق قافلة الخير لأهالي غزة التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع الهلال الأحمر، والتضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع الأهلى، والغرفة التجارية.

محافظ القاهرة يشهد إطلاق قافلة الخير لأهالي غزة (فيديو وصور)

محافظ بني سويف يشهد انطلاق قافلة إغاثية لدعم الفلسطينيين في غزة

وقال محافظ القاهرة: القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة،بعد قرار وقف الحرب، إيمانًا بقيم التآخي والتكافل، وتحملًا لمسئوليتنا الإنسانية في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية حريصة على تواصل تدفق قوافل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح في مشهد يعكس تضامنًا كبيرًا مع الشعب الفلسطيني، وكان آخرها أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء منذ أيام لدعم قطاع غزة، حيث تسعى هذه الجهود لتخفيف معاناة الأهالي الذين يعيشون تحت وطأة الأوضاع الصعبة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود الإنسانية الكبيرة التى تقدمها الدولة المصرية في تعزيز حركة إمداد غزة بالمساعدات توازيها جهود استقبال المصابين والجرحى فى المستشفيات المصرية لتقديم الرعاية الطبية.

وأكد محافظ القاهرة على الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالدولة في تكثيف إنفاذ المساعدات وتوفير المتطلبات الإنسانية لكافة لأهالي غزة.

وقال إن قافلة المساعدات الإنسانية، تتألف من  ٥ شاحنات "تريلا" تحمل على متنها ٤٥ طن مواد غذائية كالأرز، والسكر، والزيوت، وغيرها، و٦ آلاف بطانية، و١٢٠ لحاف، و٨٠ سرير كامل الأغطية، و٤٦ تانك مياه سعة ٢٠٠ لتر.


شهد القافلة اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ومنى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر، والدكتور آمال إمام المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، وأيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس جمعية العشري للتنمية المجتمعية، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، وسامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأشقاء الفلسطينيين الهلال الأحمر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الشعب الفلسطيني د إبراهيم صابر محافظ القاهرة قافلة الخير

مواد متعلقة

مدبولي يشهد إطلاق "صندوق تحيا مصر" أكبر قافلة مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين
ads

الأكثر قراءة

1652 جنيها لهذا العيار، تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

متى يتنحى القاضي عن المحاكمة وفقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

أخبار مصر: مادة خطرة تجبر كوكاكولا على سحب منتجها، مأساة فنانة شهيرة بسبب إصابتها بالسكر، أحداث مسلسل 100 وش تحدث في الفيوم

من بينها التليفون والرسائل الإلكترونية، ضوابط إعلان الخصوم بالإجراءات الجنائية

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

امتحانات الثانوية العامة 2025، ننشر التفاصيل الكاملة للطلاب وأولياء الأمور

أحمد العش يعتذر لـ عبد الواحد السيد بعد اعتدائه على عامل الزمالك

انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025

منوعات

المزيد

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

إصابة مغنية أمريكية بمرض ترقق العظام بعد حقنة لإنقاص الوزن

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

استقرار سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 28- 1 - 2025 في مصر

المزيد
ads

انفوجراف

الأزهر يعلن موقفه من مخططات تهجير الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الدعاء في المنام وعلاقتها بالفرج القريب وزوال الهموم

ما هو جزاء السرقة في شريعة إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

منها رفعة الدرجات وحط الخطايا، فضل السجود وسننه في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية