محافظ القاهرة: نسعى لتكثيف قوافل المساعدات لأهالي غزة (فيديو)

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إطلاق قافلة الخير لأهالي غزة التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع الهلال الأحمر، والتضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع الأهلى، والغرفة التجارية.

وقال محافظ القاهرة: القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة،بعد قرار وقف الحرب، إيمانًا بقيم التآخي والتكافل، وتحملًا لمسئوليتنا الإنسانية في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية حريصة على تواصل تدفق قوافل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح في مشهد يعكس تضامنًا كبيرًا مع الشعب الفلسطيني، وكان آخرها أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء منذ أيام لدعم قطاع غزة، حيث تسعى هذه الجهود لتخفيف معاناة الأهالي الذين يعيشون تحت وطأة الأوضاع الصعبة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود الإنسانية الكبيرة التى تقدمها الدولة المصرية في تعزيز حركة إمداد غزة بالمساعدات توازيها جهود استقبال المصابين والجرحى فى المستشفيات المصرية لتقديم الرعاية الطبية.

وأكد محافظ القاهرة على الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالدولة في تكثيف إنفاذ المساعدات وتوفير المتطلبات الإنسانية لكافة لأهالي غزة.

وقال إن قافلة المساعدات الإنسانية، تتألف من ٥ شاحنات "تريلا" تحمل على متنها ٤٥ طن مواد غذائية كالأرز، والسكر، والزيوت، وغيرها، و٦ آلاف بطانية، و١٢٠ لحاف، و٨٠ سرير كامل الأغطية، و٤٦ تانك مياه سعة ٢٠٠ لتر.



شهد القافلة اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، ومنى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وأشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر، والدكتور آمال إمام المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، وأيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس جمعية العشري للتنمية المجتمعية، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، وسامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي.



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