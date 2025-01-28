محافظ القاهرة يشهد إطلاق قافلة الخير لأهالي غزة (فيديو وصور)

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إطلاق قافلة الخير إهداء لأهالي غزة والتى تنظمها محافظة القاهرة بالتعاون مع الهلال الأحمر، والتضامن الإجتماعى، والجمعيات الأهلية، والمجتمع المدنى.

وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، شهدت فعاليات "أسبوع الخير" لدعم أهالي مدينة الأسمرات، وإطلاق القافلة الشاملة لدعم قطاع غزة، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، واللواء أركان حرب أحمد علي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، وعدد من المحافظين، والسفراء، والمسئولين، وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وأقيمت الفعاليتين بالمدينة الشبابية بحي الأسمرات، من خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وبيت الزكاة والصدقات المصري وبنك الطعام المصري والجمعية الشرعية، وجمعية رسالة الخيرية.

تتضمن القافلة الأولى لصندوق تحيا مصر "أسبوع الخير " خدمة حوالي 20 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمدينة الأسمرات.

كما تتضمن القافلة الثانية لـ"صندوق تحيا مصر" أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة من حي الأسمرات، تتألف من 305 شاحنات "تريلا" تحمل على متنها أكثر من 4200 طن من المساعدات، و11 سيارة إسعاف، تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"؛ وذلك من أجل دعم قطاع غزة بعد قرار وقف الحرب، إيمانًا بقيم التآخي والتكافل، وتحملًا لمسئوليتنا الإنسانية في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

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