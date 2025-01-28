الثلاثاء 28 يناير 2025
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أخبار مصر

السيسي يشيد بتوسع أعمال شركة كونسنتركس الأمريكية في مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
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 استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "كريستوفر كالدويل"، الرئيس التنفيذي لشركة كونسنتركس الأمريكية الرائدة في مجال تقديم خدمات التعهيد والأعمال ومراكز الاتصال، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعمرو صبحي، رئيس شركة كونسنتركس مصر.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي أشاد بالتوسع الذي تشهده الشركة في مصر، موضحًا أن هذا التوسع يتماشى مع اهتمام الدولة بتعزيز البنية التحتية في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 

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