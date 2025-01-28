تصفيات كأس الأمم الأفريقية، طوبة طائشة تطيح بحلم تأهل مصر لمونديال 1994

منتخب مصر، شهدت قرعة كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في المغرب 2025، وقوع المنتخب الوطني في واحدة من أقوى المجموعات بالبطولة حديث يتواجد في المجموعة الثانية بجانب منتخبات جنوب أفريقيا، وأنجولا، بالإضافة إلى زيمبابوي.

تاريخ مواجهات منتخب مصر وزيمبابوي

و التقى منتخب مصر أمام زيمبابوي في 15 مباراة رسمية وودية، نجح خلالها المنتخب الوطني في تسجيل 9 انتصارات، وتعادلا في 4، فيما خسر الفراعنة مباراتين.

في أمم إفريقيا لعبت مصر ضد زيمبابوي في أمم إفريقيا مرتين، الأولى كانت بعام 2004 وفازت مصر بهدفين مقابل هدف.

والثانية كانت في نسخة 2019 وفازت مصر أيضا ولكن بهدف دون رد.

ولكن المواجهة الأشهر لمصر ضد زيمبابوي كانت بعام 1993 في تصفيات كأس العالم.

كانت مصر بحاجة لتحقيق الفوز من أجل التأهل لكأس العالم وبالفعل حققت الفوز بهدفين مقابل هدف ولكن بسبب إلقاء أحد الجماهير لحجارة على الحكم تمت إعادة المباراة بفرنسا وانتهت بالتعادل بدون أهداف ليتبخر حلم 60 مليون مصري حينها.

بداية قصة “طوبة” بتصفيات مونديال 1993

القصة بدأت فى يوم 28 فبراير 1993 خاض المنتخب الوطنى مباراة لن تُنسى فى تاريخ الكرة المصرية بشكل عام، عندما واجه زيمبابوى فى الجولة السادسة والأخيرة بالدور الأول لتصفيات كأس العالم 1994 والتى نظمتها الولايات المتحدة.

المنتخب كان فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، متأخرًا عن صاحب المركز الأول زيمبابوى بنقطتين، ويحتاج الفوز للتعادل معه فى النقاط والصعود بفارق الأهداف.

وتأخر المنتخب بهدف عن طريق إيجينت ساوو فى الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، ولكن أحرز أشرف قاسم هدف التعادل من ركلة جزاء فى الدقيقة 32، وعزز حسام حسن النتيجة بهدف التقدم فى الدقيقة 40، لينتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب بهدفين لهدف.

واقتراب تكرار إنجاز الوصول لمونديال 1990 بإيطاليا، إلا أن مصر دفعت ثمن طوبة طائشة، ذكرها حكم اللقاء فى تقريره، ألقيت من المدرجات لتصيب مدرب منتخب زيمبابوى، وهى الطوبة التى كانت كفيلة باتخاذ الاتحاد الدولى لكرة القدم قرارا هو الأول من نوعه فى تاريخه، وكان الأول والأخير، بإعادة المباراة فى أرض محايدة.

وأعيدت المباراة على ملعب محايد بمدينة ليون الفرنسية، الخميس 15 أبريل 1993، وانتهت بالتعادل السلبى، لتواصل زيمبابوى تصدرها للمجموعة وتصعد إلى دور المجموعات النهائية، لتلعب فى المجموعة الثالثة وجمعت 4 نقاط من 4 مباريات وحلت ثانيًا خلف المنتخب الكاميرونى الذى جمع 6 نقاط من نفس عدد المباريات وتأهل إلى المونديال برفقة نيجيريا متصدر المجموعة الأولى، والمغرب متصدر المجموعة الثانية.

أحداث المباراة لم تنته بعودة الفراعنة من ليون وضياع حلم التأهل للمونديال، فعقب المباراة تم إتخاذ قرار بإقالة محمود الجوهري، المدير الفني للفراعنة، وصاحب إنجاز التأهل لمونديال 1990 بإيطاليا.

وتولى بعدها طه إسماعيل قيادة المنتخب المصري في أمم إفريقيا بتونس، وخرج من ربع النهائي أمام مالي.

فيما أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المجموعة الثانية التي تضم معنا منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، تعد مجموعة قوية، لاسيما وأن كرة القدم في أفريقيا تتطور للأفضل ولم يعد هناك منتخبات ضعيفة بدليل النتائج التي شهدتها السنوات والبطولات الأخيرة وتألق منتخبات جديدة في سماء الكرة الأفريقية.

أضاف حسام حسن أنه سعيد بالتواجد في المغرب وبإقامة بطولة أمم أفريقيا 2025 في بلد عربي شقيق بحجم المغرب وأثق في أن يخرج التنظيم في أبهى صورة.

المنافسة في أمم إفريقيا ستكون صعبة

تابع المدير الفني لمنتخب مصر: "بالطبع كمنتخب مصر الأكثر فوزًا بلقب أمم أفريقيا نلعب دائمًا على تحقيق البطولات وسيكون هذا هدفنا ، نمتلك لاعبين كبار للغاية على رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه وأفضل أندية في أفريقيا على رأسها الأهلي والزمالك ولاعبين صغار السن، تألقوا معنا في الفترة الأخيرة".

اختتم حسام حسن: "المنافسة ستكون صعبة بالطبع لوجود منتخبات كبيرة وعريقة في البطولة على رأسها المغرب والجزائر وكوت ديفوار والسنغال

ومنتخبات أخرى لها باع طويل في بطولة أمم أفريقيا، ولكننا جاهزون إن شاء الله، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب وإسعاد المصريين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.