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حوادث

نتيجة معاينة النيابة لحريق مبنى الشهر العقاري في عين شمس

حريق، فيتو
حريق، فيتو

كشفت معاينة  نيابة عين شمس لمبنى الشهر العقاري الجديد نشب به حريق بمنطقة عين شمس دون وقوع أى إصابات، أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع النيران.
 

حريق الشهر العقاري الجديد بعين شمس
 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى الشهر العقاري الجديد بدائرة قسم شرطة عين شمس وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم  إخماد الحريق.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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غرفة عمليات شرطة النجدة النيابة العامة الشهر العقاري الجديد

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