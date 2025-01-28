الثلاثاء 28 يناير 2025
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أخبار مصر

مستشفى الهرم ينقذ مصابا فلسطينيا بشظايا متعددة بالجسم

المصاب الفلسطيني
المصاب الفلسطيني
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أعلنت امانة المراكز الطبية المتخصصة عن استقبال مستشفى الهرم مصابا فلسطينيا يبلغ من العمر 65 عامًا وهو يعانى من ضعف عام وسوء تغذية وكسر مفتت معيب الالتئام بمفصل الفخذ الأيسر ما بعد إصابة بشظية أثناء الحرب مع عدم القدرة على الحركة أو الوقوف؛ مع جرح هرسي وحرق وكسور متعددة بالطرف العلوي الأيمن وسقوط بالقدم اليسرى.


وأكد  مستشفى الهرم أنه تم حجز المريض بالمستشفى والبدء بتحضير المريض للجراحة مع المتابعة من قسم التغذية العلاجية بالمستشفى.

 

ترقيع جلدي من الفخذ إلى الساعد 


وأوضح مستشفى الهرم أنه تم دخول المريض للعمليات وتم إجراء سديلة جلدية مدممة بالساعد الأيمن مع عمل ترقيع جلدي من الفخذ إلى الساعد وإجراء استكشاف جراحي على العصب الرافع للقدم اليسرى مع تسليك العصب واستئصال شظية ضاغطة عليه.


وتابعت أنه تم تحسن حالة الجلد والحالة العامة للمريض ما بعد إجراء الجراحات السابقة واستعادة مجال الحركة بمفصل الرسغ والمرفق الأيمن.

 

جراحة استبدال مفصل فخذ صناعي كامل أيسر 

 


كما تم إجراء جراحة استبدال مفصل فخذ صناعي كامل أيسر لا اسمنتي وبدأ المريض في الوقوف والحركة ما بعد الجراحة.

كانت كشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن نجاحات جديدة للفرق الطبية بمستشفيات وزارة الصحة حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى جراحات اليوم الواحد رأس البر مريضة تبلغ من العمر 70 عامًا تعاني من آلام شديدة في البطن وإمساك وقيء وانتفاخ البطن، ولديها تاريخ من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب.

 

تشخيص المريضة بانسداد معوي

وأوضح المستشفى أنه بعد إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة تم تشخيص الحالة بانسداد معوي وتقرر إجراء جراحة استكشافية عاجلة. 

 

وتابعت: بعد التحضيرات الجراحية، وتحت التخدير العام تم عمل استكشاف للحالة، حيث وجد غرغرينا في حوالي 60 سم في الأمعاء الدقيقة، وتم إجراء عملية استئصال للجزء المتضرر،  وتوصيل في الأمعاء الدقيقة. 

وتقرر خروج الحالة إلى وحدة العناية المركزة للعلاج بعد الجراحة، ولتكون تحت الملاحظة المستمرة، والمريضة الآن بحالة جيدة ومستقرة.

مستشفى ناصر التخصصي 

فيما استقبل مستشفى ناصر التخصصي مريضة تبلغ ٣٢ عامًا تعانى من آلام شديدة مزمنة بمنطقة الحوض، وتم عمل الفحوصات اللازمة، وتبين وجود أكياس بطانة رحم مهاجرة أكياس شيكولاتة على المبيض، وعلى الفور تم تحضير المريضة للتدخل الجراحي. 

 

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أكدت أنه تم عمل منظار جراحى، وتبين وجود بطانة مهاجرة من الدرجة الرابعة والتصاقات شديدة بمنطقة الحوض والأمعاء تم إجراء فك الالتصاقات واستئصال أكياس البطانة المهاجرة.

 

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