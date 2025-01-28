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طلاب جامعة القاهرة في زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 (صور)

طلاب جامعة القاهرة
طلاب جامعة القاهرة
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نظمت جامعة القاهرة زيارة لطلابها إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة غادة عبد الباري القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع.

طلاب جامعة القاهرة فى زيارة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 56

وضمت الزيارة جمعا غفيرا من طلاب كليات التخطيط الإقليمي والعمراني، والتربية للطفولة المبكرة، والتجارة، والآداب.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاهتمام بتعزيز الوعي الثقافي لدى شباب الجامعة، وتشجيعهم على القراءة والاطلاع على أحدث الإصدارات من الكتب والمطبوعات، فضلا عن الحرص على دمجهم ومشاركتهم في مختلف الفعاليات والأحداث.

كما أكد رئيس الجامعة ان الزيارة تستهدف كذلك توسيع الآفاق الفكرية للطلاب وتعريفهم بالثقافات المختلفة، والإسهام في تشكيلهم وجدانيا وتكوينهم معرفيا وثقافيا.

ومن جانبها قالت د.غادة عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: إن الجامعة حريصة على 
توجيه الطلاب نحو القراءة فى شتى أنواع المعارف والعلوم لصقل شخصياتهم، مشيرة إلى أن جناح جامعة القاهرة استقبل خلال الأيام الماضية أعدادا كبيرة من زوار المعرض، كما أن طلاب الجامعة كانت لهم مشاركات واسعة في الفعاليات الثقافية التي نظمتها إدارة المعرض.

جامعة القناة تشارك بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

جامعة القاهرة تشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، بمجموعة كبيرة من الإصدارات والدراسات والمراجع العلمية والمعاجم التي تمثل إضافة كبيرة لحركة العلم والثقافة والفكر، بالإضافة إلى إصدارات المجلات العلمية المتخصصة للكليات والأقسام العلمية والمراكز البحثية، لنشر رسالة وفكر جامعة القاهرة وعلمائها، وتتنوع مجالات الكتب في شتى صنوف المعرفة الإنسانية.

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