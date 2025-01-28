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محافظات

آخر تطورات عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية،فيتو
نتيجة الشهادة الإعدادية،فيتو

يستأنف كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، أعمال تصحيح الامتحانات لليوم الخامس حيث بدأ التصحيح عقب انتهاء الامتحانات الخميس الماضى ويستمر لمدة أسبوع كامل قبل البدء فى رصد وتجميع الدرجات.

 

مدة تصحيح إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية


وبدأ الجمعة الماضى تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية ويستمر ذلك  حتى الجمعة المقبل، ثم تبدأ عمليات رصد وتجميع الدرجات والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام داخل كنترول الشهادة الإعدادية بالمنوفية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية


ومن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الثلاثاء 4 فبراير وذلك بعد اعتمادها رسميًا من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وإتاحتها أمام الطلاب وأولياء الأمور.

تعديل عاجل على نموذج الإجابة بمادة العلوم للشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأجرى كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، تعديلا على أحد نقاط الإجابة بمادة العلوم بعد شكاوى الطلاب وأولياء الامور.

 

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، أن التعديل شمل سؤال كم عدد الكرموسومات؟ حيث تم اعتماد إجابة الطلاب التى تشرح الإجابة مع ذكر العدد صحيح، أو من يكتب العدد فقط بدون شرح سيتم اعتبار اجابته صحيحة.

 

وانفردت فيتو بنشر موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الفصل الدراسى الأول، والتى انتهت الخميس بامتحاني الهندسة والتربية الدينية بمختلف الإدارات التعليمية المختلفة.

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