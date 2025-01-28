الدوري المصري، حكام مباراتي اليوم الثلاثاء في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد أسماء حكام مباريات اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

مباراة البنك الأهلي ضد بتروجيت

مباراة البنك الأهلي ضد بتروجيت أحمد جمال حكما للساحة ويعاونه كلا من أحمد طارق مصطفى مساعد أول وعماد فرج مساعد ثاني وأحمد ناصر عباس حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو وأحمد جابر حكم فيديو مساعد.

مباراة سموحة ضد زد اف سي

مباراة سموحة ضد زد إف سي وليد عبد الرازق حكما للساحة ويعاونه كل من السيد حسن مساعد أول وخالد حسام طه مساعد ثاني والسيد شعبان حكمًا رابعًا ومحمود ناجي حكم فيديو وأحمد بكر حكم فيديو مساعد .

بيراميدز يهاجم منظومة التحكيم

أصدر مجلس إدارة نادي بيراميدز بيانًا رسميًّا بشأن أحداث مباراة الفريق أمام الأهلي في الدوري المصري، وما شهدته من أخطاء تحكيمية فجة في حق الفريق ما تسبب معه في خسارة نقطتين هامتين في مشواره بالدوري، وفقدان عدد من لاعبيه في المباريات المقبلة بسبب الإيقاف بسبب قرارات الحكم، وحكام تقنية الفيديو.

بيان بيراميدز على أحداث مباراة الأهلي

وجاء في البيان:

يعرب مجلس إدارة نادي بيراميدز عن إحباطه الشديد مما آلت إليه أوضاع التحكيم المصري خلال مباراة فريقنا أمس ‎ضد فريق الأهلي.

‏‎وتابع البيان:"إننا نشعر بخيبة أمل كبيرة، فيما حدث خلال اللقاء من أخطاء فجة تستوجب التحقيق مع الحكم محمود عاشور حكم تقنية الفار في المباراة، فبعد استدعائه الخاطئ للحكم في لعبتين الأولى طرد فيها ظلمًا لاعبنا أحمد توفيق، والثانية احتسب ركلة جزاء غير صحيحة. وقد أجمع الكل على عدم صحة القرارين، في حين تغافل عن استدعاء الحكم في لعبة التعدي بالكوع ضد لاعبنا بلاتي توريه من قبل لاعب الأهلي امام عاشور وذلك في الدقيقة ٥٧ والتي كانت أكثر وضوحًا وتستحق الطرد المباشر للاعب الفريق المنافس خلال الشوط الثاني، كما تغافل عن نفس اللعبة من مهاجم فريق نادي الأهلي جراديشار ضد لاعبنا وليد الكرتي وذلك في الدقيقة ٤٦.

‏‎واشار إلى إن الحكم محمود البنا ارتكب الكثير من الأخطاء الفادحة، بينها استجابته لضغوط حكم الفار رغم وضوح الكرات وقرر احتساب الكرتين، ولم يكتف بذلك بل استخدم السلطة المفرطة ضد نادينا بتوزيع البطاقات في وجه لاعبي فريقنا وذلك عكس ما فعله مع لاعبي الفريق المنافس عندما احتجوا على قراراته، الأمر الذي نتج عنه غياب أكثر من لاعب للإيقاف، وكأنه كان أمرًا مقصودا للنيل من مسيرة بيراميدز في البطولة.



وتساءل: لماذا الإصرار على حكام تسببوا في مشاكل سابقة؟ لماذا يتحمل كل أطراف المنظومة نتائج أخطاء الحكام إلا الحكام أنفسهم؟

‏‎واختتم البيان:" نطالب مجلس إدارة اتحاد الكرة بسرعة إيجاد حلول لمشكلة التحكيم المتراكمة من سنوات والتي عانى منها بيراميدز كثيرا وبما يضمن تحقيق العدالة والمساواة لجميع الأندية المتنافسة.

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