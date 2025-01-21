الإسماعيلي يفوز على سموحة بهدف النبريصي في الدوري

فاز الإسماعيلي على نظيره سموحة،بهدف مقابل لاشيء في اللقاء الذي جمع بينهما، على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدف الفوز لصالح الإسماعيلي خالد النبريصي في الدقيقة 68.

تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة

ترتيب سموحة والإسماعيلى في الدورى المصرى الممتاز

وبتلك النتيجة يقع فريق سموحة في المركز الـ14 برصيد 8 نقاط جمعها من 9 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في 2 وخسر 5، وله 7 أهداف وعليه 12.

ويتقدم نادى الإسماعيلى للمركز الثامن برصيد 12 نقطة جمعها من 9 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في 3 وخسر 3 وله 8 أهداف وعليه 6.

قائمة الإسماعيلي أمام سموحة

وأعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الكرة الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قائمة لاعبيه التي ستخوض مباراة سموحة، والمقرر لها اليوم الثلاثاء.

وجاء قائمة الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل، كمال السيد، عبدالله جمال.

خط الدفاع: عماد حمدي، محمد عمار، محمد نصر، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر، عبدالله محمد.

خط الوسط: محمد بيومي، هشام محمد، عبد الرحمن الدح، على الملواني، محمد حسن، محمد عبدالسميع، نادر فرج، محمد خطاري، مروان حمدي، عبد الله السعيد، إبراهيم عبدالعال، عمر القط، عبدالرحمن كتكوت، إريك تراوري.

الهجوم: خالد النبريصي، حسن صابر.

قائمة سموحة أمام الإسماعيلي

أعلن أحمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة قوية أمام الإسماعيلي في إطار الجولة التاسعة من دوري نايل.

قائمة سموحة جاءت كالتالي: "حراسة المرمى الهاني سليمان، حسين تيمور، محمد أشرف، والدفاع عبد الرحمن عامر، عبد الله بستنجي، بركات حجاج، ميدو مصطفى، هشام حافظ، شريف رضا، محمد ربيعة، والوسط محمد كناريا، إسلام جابر، مصطفى البدري، محمد زيكا، عبد الكبير الوادي، أبو بكر ليادي، وفي الهجوم محمود صابر، دوكو دودو، محمد كونيه، صامويل أماندي، أشرف مجدي، محمد سالم، حسام حسن ".

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