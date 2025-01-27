الشناوي وتوفيق الأبرز، غيابات مؤثرة بصفوف بيراميدز أمام الزمالك بالدوري

يفتقد فريق نادي بيراميدز لعدد من اللاعبين خلال مباراته المقبلة أمام الزمالك في الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويحل الزمالك ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الجمعة المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة ١١ من بطولة الدوري الممتاز.

غيابات بيراميدز أمام الزمالك

ويغيب أحمد الشناوي حارس المرمى وكذلك كريم حافظ الظهير الأيسر بعد حصولهما على الإنذار الثالث أمام الأهلي.

كما يغيب المدافع أحمد توفيق عن اللقاء بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الأهلي كذلك.

ويتواصل غياب المهاجم مروان حمدي عن اللقاء بسبب قرار إيقافه من جانب لجنة الانضباط.

مباراة الأهلي وبيراميدز

الأهلي ضد بيراميدز، تعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري

أهداف مباراة الأهلي وبيراميدز

افتتح بيراميدز التسجيل عن طريق رامي ربيعة لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 18، وسجل مصطفى فتحي الهدف الثاني لـ بيراميدز في شباك الأهلي من ركلة جزاء بالدقيقة 51، وسجل الأهلي هدفين متتاليين عن طريق رامي ربيعة وجراديشار في الدقيقتين 53 و55، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

وتلقى أحمد توفيق لاعب بيراميدز بطاقة حمراء، بعد تدخله بالمرفق على كريم الدبيس في الدقيقة 40، وأهدر إمام عاشور ركلة جزاء في الدقيقة 90 بعد ما صوب الكرة في العارضة.

بيراميدز يحافظ على صدارة الدوري الممتاز والأهلي يلاحقه



وحافظ بيراميدز علي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء مباراته مع الأهلي بالتعادل 2-2 في قمة الجولة العاشرة من البطولة.

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