جمعية رجال الأعمال: 50% ارتفاعا فى مبيعات السوق العقاري بنهاية 2024

أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التطوير العقاري بالجمعية، على أن السوق العقاري المصري يسير بخطى ثابتة، وحقق نجاحات كبيرة خلال العام المنتهي 2024، بدليل حجم مبيعات السوق والتى سجلت ارتفاعا بنسبة 50% مقارنة بمعدلات 2023

وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن طفرة المبيعات بالسوق تمثل عنصر جذب قوي للاستثمار العقاري، ومؤشر على قوة وجاذبية السوق العقاري سواء للعملاء أو المستثمرين.

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها من خلال شركة المقاولون العرب في المجالات المختلفة بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية خلال العام 2024.

وأوضح وزير الإسكان، أن المشروعات شملت شبكات ومحطات مياه شرب وصرف صحي، وطرق ومحاور، وموانئ، وترميم معالم أثرية، وتنفيذ بنية أساسية، ومشروعات نقل ذكي، ومباني عامة وأخرى تعليمية ومستشفيات، وغير ذلك.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن شركة المقاولون العرب قامت بإنجاز مشروعات في مجال المياه والصرف الصحي داخل ما يزيد على 200 قرية في 12 محافظة، ومن بينها مشروعات قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار تنفيذ خُطط الدولة الطموحة للتنمية المستدامة بشتى ربوع الجمهورية طبقًا لرؤية القيادة السياسية.

وأكد المهندس شريف الشربينى، تقديم الدعم الكامل للشركة بهدف التوسع فى مشروعاتها، ولا سيما المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الأشقاء فى دول إفريقيا، مشيرًا إلى أن المقاولون العرب وشركات المقاولات المماثلة لها تٌعد خير سفير لمصر بالخارج، وإحدى آليات ربط مصر بدول القارة الإفريقية، والتعاون مع دولها فى المشروعات التنموية المختلفة.

وطالب وزير الإسكان، بزيادة معدلات التنفيذ بشكل كبير في المشروعات التي تتولى الشركة تنفيذها، وخاصةً أن الشركة لديها رصيد كبير من المشروعات بمصر، وعددٍ من الدول الإفريقية، ونجحت خلال الفترة الأخيرة في إبرام العديد من العقود مع عدة دول.

وفي هذا الإطار، استعرض المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، المشروعات التي تم تنفيذها في محافظات الوجه البحري التي شملت: محطة صرف صحي شبلنجة وكفر أبو زهرة بالقليوبية، ومحطة صرف صحي مدينة أطفيح بالجيزة، ومشروع صرف صحي قرية الجدية بمركز رشيد بالبحيرة، وشبكات المياه المرشحة لتغذية قرى سرياقوس الشرقية والغربية، ومشروع الصرف الصحي المتكامل لعدد 6 قرى بمركز طوخ، ومحطة معالجة صرف صحي أجهور الصغرى، وصرف صحي قرى قرنفيل والبرادعة، وخط انحدار قطر 1400 مم بمدينة السادات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن المشروعات الجاري تنفيذها في محافظات الوجه البحري تشمل: عدة مشروعات بمحافظة البحيرة بعدد 11 قرية برشيد، ومشروع صرف صحي متكامل رشيد، وصرف صحي دمنهور، ومحطات وشبكات وخطوط طرد إيتاي البارود، ومشروع صرف صحي أبو صمادة - منشأة أبو وافية بالدلنجات، وصرف صحي وادي النطرون، ومحطات وشبكات وخطوط طرد بمدينة بدر، والمرحلة الثانية من مشروع توسعات محطة مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان لتصبح طاقتها ۱٫۲ مليون م3، وشبكات مياه الشرب والري والصرف الصحي والطرق بالحيين 27 و31 بمدينة العاشر من رمضان، ومشروعي الخط الناقل من محطة مياه كفر سليمان إلى المجرى الملاحي

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