سفيرة رومانيا بالقاهرة تزور الأكاديمية العربية بالإسكندرية

زارت السفيرة أوليفيا توديريان سفير دولة رومانيا بالقاهرة والوفد المرافق لها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم الإثنين وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسي بأبي قير الإسكندرية، حيث كان في استقبال الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية في زيارة تهدف إلى بحث سبل التعاون المشترك.

وقدم رئيس الأكاديمية خلال الزيارة عرضًا موجزًا عرَّف من خلاله الحضور بالأكاديمية العربية واتفاقيات التعاون العلمية والبحثية بين الأكاديمية وكبريات الجامعات فى العالم وكذلك أفرع الأكاديمية المنتشرة داخل مصر وخارجها.

وتضمنت الزيارة جولة في مقر الأكاديمية بأبي قير للاطلاع على آخر التطورات والتعرف على قدرات الأكاديمية إلى جانب زيارة مجمع المحاكيات المتكامل، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية الصيدلة.

حيث رافق الدكتور محمد عصام خضر عميد القبول والتسجيل سعادة سفيرة دولة رومانيا والوفد المرافق لها في تلك الجولة.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ترحيبه بسعادة سفيرة رومانيا بالقاهرة مشيرا إلى أن الأكاديمية تتعاون مع كبرى الجامعات العالمية وأنها ترحب بالتعاون العلمي مع الجامعات الرومانية فى مختلف المجالات.

وفي سياق متصل أبدت السفيرة أوليفيا توديريان سفير دولة رومانيا بالقاهرة سعادتها بزيارتها للأكاديمية العربية بمقرها الرئيسي معربة عن إعجابها بالكليات والمنشآت العلمية التي تضمها الأكاديمية، متمنيا إقامة تعاون علمي وبحثي بين الأكاديمية العربية والجامعات الرومانية بشكل قريب.

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