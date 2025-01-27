مجموعات نارية بقرعة أمم إفريقيا 2025، مصر تصطدم بجنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، والجزائر في مجموعة الموت، حسام حسن: نلعب للفوز بالبطولة، السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة باللقب

أجريت اليوم مساء اليوم الإثنين مراسم قرعة بطولة أمم إفريقيا 2025، على مسرح محمد الخامس الوطني بعاصمة المغربية الرباط، والتي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 6 مدن، هي الرباط والدار البيضاء ومراكش وأكادير وفاس وطنجة.

أساطير الكرة الإفريقية يحضرون قرعة أمم إفريقية

وحضر حفل القرعة باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ورؤساء الاتحادات المحلية، بجانب مدربي وممثلي المنتخبات المتأهلة، إضافة إلى عدد من أساطير اللعبة، الذين شاركوا في عملية السحب، وهم المغربي مصطفى حجي المصري عصام الحضري، والكاميروني باتريك مبوما، والتونسي أيمن المثلوثي والإيفواري جيرفينيو والمالي محمد سيسوكو والزامبي كريستوفر كاتونجو والمصري أحمد حسن.

وتستضيف المغرب البطولة لأول مرة منذ عام 1988، قبل 5 سنوات من مشاركتها إسبانيا والبرتغال في شرف استضافة بطولة كأس العالم 2030.

التوأم حسام وإبراهيم حسن يحضران القرعة

وحضر التوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير المنتخب حفل سحب قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 في الرباط بالمغرب.

حسام حسن: نلعب للتويج بأمم إفريقيا 2025

وفي تصريحات له قبل بدء القرعة، أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلال مراسم قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة بالمغرب، أنه سعيد بكونه على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأكثر تتويجا بلقب أمم أفريقيا موجها الشكر للاعبين الكبار في مصر ممن شاركوا في تحقيق هذه الألقاب والبطولات.

أضاف حسام حسن خلال مراسم إجراء قرعة أمم أفريقيا أن بطولة الأمم المقبلة ستكون قوية للغاية وتضم منتخبات كبيرة، لكننا جاهزون، نمتلك لاعبين كبار وعظماء على رأسهم محمد صلاح أحد أفضل لاعبي العالم حاليا وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

اختتم حسام حسن تصريحاته بأنه سعيد بتواجده وسط هذه الكوكبة الكبيرة من عظماء الكرة في أفريقيا سواء لاعبين أو مدربين أو رؤساء اتحادات.

التوأم حسام وإبراهيم حسن، فيتو

مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2025

وأسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب عن وقوع منتخب الفراعنة في المجموعة الثانية رفقة منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

وفي أول تعليق له على مجموعة مصر، وصف حسام حسن المدير الفني للفراعنة، المجموعة الثانية بأنها مجموعة قوية تضم منتخبات عريقة وحققت مفاجآت جدية في النسخ الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا، كما أن الكرة الإفريقية تطورت كثيرا وهناك قوى كروية جديدة ظهرت في البطولات الأخيرة لأمم إفريقيا ولم يعد هناك منتخبات ضعيفة.

وتابع حسام حسن، أن منتخب مصر هو أحد الكبار في القارة السمراء والأكثر حصدا للقب الإفريقي، ويضم لاعبين كبار مثل محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه ومصطفى محمد وقادر على الوصول بعيدا وإسعاد الشعب المصري.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا 2025، فيتو

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025

- يوم 22 ديسمبر مع زيمباوي

- يوم 26 ديسمبر مع جنوب إفريقيا

- يوم 29 ديسمبر مع أنجولا

موعد بطولة أمم أفريقيا 2025

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا.

مجموعات بطولة أمم إفريقيا بالمغرب

وأسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا عن النتائج التالية

المجموعة الأولى: المغرب - مالي ـ زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب أفريقيا - انجولا ـ زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا ـ تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو ـ بنين ـ بتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو- غينيا الاستوائية ـ السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق

مجموعات بطولة أمم إفريقيا 2025، فيتو

المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025

منتخب مصر، تونس، جزر القمر، المغرب، الجابون، بوتسوانا، نيجيريا، بينين، غينيا الاستوائية، الجزائر، أنجولا، السودان، كوت ديفوار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، مالي، موزمبيق، الكاميرون، زيمبابوي، أوغندا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو والسنغال.

ونجح 12 منتخبا من أصل 24 تأهلت لنسخة المغرب، في التتويج بـ28 لقبا لأمم أفريقيا من قبل.

مصر الأكثر مشاركة في أمم أفريقيا

وتعد مصر هي الأكثر مشاركة في تاريخ البطولات الأفريقية برصيد 27 مشاركة وحصدت اللقب 7 مرات في 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010.

وتليها كوت ديفوار في عدد مرات الظهور برصيد 26 مشاركة، وهي حاملة لقب النسخة الأخيرة، وتوجت بالبطولة ثلاث مرات 1992 و2015 و2023.

ثم الكاميرون وتونس ب22 مشاركة، ولكن الأولى حصدت اللقب 5 مرات أعوام 1984، 1988، 2000، 2002، 2017، بينما نالت تونس البطولة مرة وحيدة عام 2004.

منتخب مصر الأكثر تتويجا بأمم إفريقيا، فيتو

السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا

وتضم لائحة شرف المنتخبات التي توجت بالبطولة كل نيجيريا والتي شاركت في 21 نسخة وتوجت باللقب 3 مرات في 1980، 1994، 2013، والجزائر بلقبين 1990 و2019، والكونغو الديمقراطية مرتين 1968 و1974.

ثم 5 منتخبات فازت بالبطولة مرة وحيدة وهي المغرب 1976 والسنغال 2021 وجنوب أفريقيا 1996 والسودان 1970 وزامبيا 2012.

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