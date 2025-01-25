السبت 25 يناير 2025
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خارج الحدود

موقع إسرائيلي: حركة الجهاد ترفض تسليم أربيل يهود لحماس

أربيل يهود، فيتو
أربيل يهود، فيتو

ذكر موقع واللا العبري في تقرير لها اليوم السبت، أن المحتجزة أربيل يهود في قبضة حركة الجــهاد وهي ترفض تسليمها لحــماس.

وفي السياق ذاته ذكر موقع  أكسيوس، في تقرير له اليوم السبت، أن دولة الاحتلال الإسرائيلية طلبت من ستيف ويتكوف مبعوث ترامب التدخل للإفراج عن أربيل يهود قبل يوم السبت.

إسرائيل تطالب مبعوث ترامب بالتدخل للإفراج عن أربيل يهود 


وفي السياق ذاته ذكر موقع "والا" العبري في تقرير له اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن تل أبيب طلبت من الوسطاء العمل على الإفراج عن أربيل يهود قبل يوم السبت بشكل منفصل.

 

نتنياهو يصر على الإفراج عن أربيل يهود قبل يوم السبت 

وقال المسؤولون الإسرائيليون في حديثهم مع موقع والا العبري: "إذا أفرج عن أربيل يهود فإن عودة السكان إلى شمال قطاع غزة ستكون قبل يوم السبت".

وكانت الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود، نقطة خلاف بين حكومة نتنياهو وحركة حماس، ويصر نتنياهو على عودتها قبل السبت القادم.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، تأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الأسيرة أربيل يهود مازالت على قيد الحياة، الأمر الذي دفعه للسماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى شمال قطاع غزة.

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أربيل يهود حركة الجهاد حماس

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