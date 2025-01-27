الإثنين 27 يناير 2025
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خارج الحدود

بدءا من السابعة صباحا، تفاصيل ومحاذير عودة سكان قطاع غزة إلى الشمال اليوم

آلاف الغزاويين فى
آلاف الغزاويين فى انتظار عودتهم إلى الشمال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي،  تفاصيل ومحاذير عودة سكان قطاع غزة من الجنوب إلى الشمال صباح اليوم الإثنين، بعد حل أزمة الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود.

وقال متحدث جيش الاحتلال فى بيانه: "إعلان عاجل إلى سكان قطاع غزة"، إن التعليمات التالية ستدخل حيز التنفيذ، إنه "سيسمح بعودة السكان مشيا على الأقدام إلى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم، ومن خلال شارع الرشيد (طريق البحر) اعتبارا من الساعة 07:00 صباحا".

وأضاف أنه "سيسمح بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد الفحص عن طريق صلاح الدين من الساعة 09:00 صباحا".

وحذر البيان من "نقل المسلحين أو الأسلحة عبر هذه الطرق إلى شمال قطاع غزة"، كما أكد أنه "يحظر الاقتراب من القوات  في كل أماكن انتشارها وتمركزها".

وتابع البيان: "في منطقة جنوب القطاع يحظر الاقتراب من منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا وكافة مناطق تمركز القوات، وفي المنطقة البحرية على طول القطاع نحذر من ممارسة السباحة والصيد والغوص والدخول إلى البحر في الأيام المقبلة".

وختم البيان: "ممنوع التوجه نحو الأراضي الاسرائيلية والاقتراب إلى المنطقة العازلة".

 

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قطاع غزة أزمة الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود نتساريم معبر رفح محور فيلادلفيا

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