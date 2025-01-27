القادسية يفوز على الهلال 1/2 بالدوري السعودي

الدوري السعودي، فاز فريق القادسية على الهلال بهدفين مقابل هدف على ملعب الراكة ضمن الجولة 17 من دوري روشن السعودي 2024-2025.

مباراة الهلال والقادسية

أحرز هدفي القادسية بيير ايميريك في الدقيقة الأولى من المباراة والدقيقة ٩٢ من المباراة.

وتعادل للهلال ماركوس ليوناردو في الدقيقة 49.

ترتيب الهلال والقادسية في الدوري السعودي

ويحتل نادي الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي 2024 برصيد 43 نقطة، من 14 انتصارًا وتعادل وخسارتين.

بينما جاء فريق القادسية في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن 2024 برصيد 37 نقطة، من 12 انتصارًا وتعادلا و4 هزائم.

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