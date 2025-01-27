الدوري السعودي، القادسية يتقدم علي الهلال بهدف في الشوط الأول

الدوري السعودي، تقدم فريق القادسية علي الهلال بهدف دون رد في الشوط الأول على ملعب الراكة ضمن الجولة 17 من دوري روشن السعودي 2024-2025.

مباراة الهلال والقادسية

احرز هدف التقدم للقادسبة بيير ايميريك في الدقيقة الاولي من المباراة

ترتيب الهلال والقادسية في الدوري السعودي



ويحتل نادي الهلال وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي 2024 برصيد 43 نقطة، من 14 انتصارًا وتعادل وخسارة

بينما جاء فريق القادسية في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن 2024 برصيد 34 نقطة، من 11 انتصارًا وتعادل و4 هزائم.

ويسعى الهلال لتحقيق الانتصار على أمل البقاء في قمة جدول الترتيب الذي يحتله برصيد 43 نقطة، بفارق الأهداف أمام الاتحادالمقابل، يمني القادسية النفس بتحقيق الفوز على أمل مطاردة فرق الصدارة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 34 نقطة..

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