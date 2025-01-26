القندوسي يقود تشكيل سيراميكا أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة في الأسبوع العاشر من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

تشكيل سياميكا أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - أحمد هاني - محمد توني - چاستيس آرثر - أحمد بلحاج - عبد الرحمن بودي - چون ايبوكا - ايمن موكا - مروان عثمان

ويخوض غزل المحلة مواجهة قوية اليوم الأحد أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة الـ10 من بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الحالي 2024 /2025.

غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا

ومن المقرر أن تقام مباراة غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا في السابعة مساء على ستاد غزل المحلة.

ويسعى غزل المحلة بقيادة شوقي غريب المدير الفني، إلى تحقيق الفوز على سيراميكا من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة التي تلقاها في الجولتين الـ8 والـ9 أمام بيراميدز وحرس الحدود.

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