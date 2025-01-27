شباب كفر الشيخ تنظم ندوة حول نشر ثقافة العمل الحر

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ندوة تثقيفية تحت عنوان «نشر ثقافة العمل الحر» اليوم الإثنين بقاعة التعليم المدني، شارك في الندوة 60 شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب

من جانبه، فقد أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أهمية دور الوزارة في نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتأسيس مشروعات تبدأ برأس مال صغير وإعداد دراسة السوق اللازمة لضمان المشروع ودور المشروعات الصغيرة في التنمية الإقتصادية في مصر، أقيمت الندوة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، وهمت مصطفى مسؤول النشاط الثقافي بالمديرية.

وقد أدار الندوة حسين عمر نائب مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بكفر الشيخ، قدم خلالها تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخريطة التمويل المتوسط وضرورة توفيق أوضاع المشروعات القائمة غير الرسمية وتحويلها إلى قطاع رسمى والتمتع بمزايا قانون المشروعات الجديد والحوافز والمزايا التي يقدمها القانون.

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