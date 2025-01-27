ختام فعاليات المؤتمر الوطني الثالث للنشء في كفر الشيخ تحت شعار «بناء جيل»

اختتمت، اليوم الإثنين، فعاليات اللقاءات الحوارية للمؤتمر الوطني الثالث للنشء بمحافظة كفر الشيخ، بقاعة معسكر الشباب ببلطيم، بمشاركة 500 طليع وطليعة من أعضاء مراكز شباب من بلطيم، والرياض، والحامول، وبرج البرلس، في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية مهارات النشء نحو بناء جيل من قادة المجتمع المصري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ.

وكيل الوزارة يكشف الهدف من المؤتمر

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو رفع وعي وثقافة ومهارات النشء بمختلف أنحاء المحافظة، وتعزيز قدراتهم تمهيدًا لأداء دورهم في بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم، بالإضافة إلى الأهداف الأساسية وهي تكوين مجموعة قادة المجتمع المصري من النشء وهو أساس المؤتمر

وأشار وكيل وزاره الشباب والرياضه بكفر الشيخ، إلى أن اللقاء حاضر به الدكتور محمد محمد محروس،أستاذ مساعد بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ ، وتضمنت محاور اللقاء الحواري دعم قدرات النشء، وتمكينهم من المشاركة في إدارة الدولة المصرية وتعريفهم بإنجازات وجهود الدولة، ومناقشة القضايا المجتمعية المتعلقة بالنشء، بالإضافة إلى تأهيلهم وتعريفهم بأهم المهارات القيادية، والسعي لبناء الوعي والثقافة والأهم تدريبهم على التفكير بصورة إيجابية.

اختتم المؤتمر بإختيار أفضل المشاركين لتأهيلهم للمشاركة في الأنشطة العامة والمبادرات وحضور المؤتمر على المستوى القومي، ختام فعاليات المؤتمر بكفر الشيخ، بإشراف جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء والدكتورة إيمان عثمان، مدير عام الإدارة العامة للموهوبين، ويمنى مصطفى، مدير إداره الرياضي والكشفى بالوزارة،ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وحضور ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية ومديري الإدارات الفرعية المشاركة.

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