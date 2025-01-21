الثلاثاء 21 يناير 2025
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رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس الخدمة العامة والوحدات ذات الطابع الخاص

الاجتماع
الاجتماع

عقدت جامعة كفر الشيخ اجتماع مجلس الخدمة العامة والوحدات ذات الطابع الخاص، اليوم الثلاثاء،  برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، واعضاء المجلس.

 

  • رئيس الجامعة يطمئن علي سير الإمتحانات


واستهل رئيس جامعة كفر الشيخ أعمال المجلس بالاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025، والتأكيد على توفير المناخ المناسب لطلبة الجامعة أثناء تأدية الامتحانات، كما تم التأكيد على سرعة الانتهاء من اعمال التصحيح والرصد وإعلان النتائج في اقرب وقت.

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هذا وقد ناقش مجلس مركز الخدمة العامة موضوعات عدة منها: شراء بعض التجهيزات لمعمل المعلومات والتطوير التابع لمركز الخدمة العامة، إقرار واعتماد قوائم نتائج الاعمال للمركز من شهر يوليو حتي ديسمبر 2024 والمعد من قبل الوحدة الحسابية بالجامعة، عرض تقرير عن المنح المجانية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لطلبة الجامعة.


ايضًا ناقش مجلس الوحدات ذات الطابع الخاص عدة موضوعات منها: عرض قرار المجلس الاعلي للجامعات بشأن إنشاء وحدة حساب البحوث وعلوم تكنولوجيا النانو بالجامعة، عرض التقرير المالي للادارة العامة لشئون الوحدات ذات الطابع الخاص والمستخرج من قوائم نتائج الاعمال من شهر يناير حتي يونيو 2024.

 

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يناير طابع خاص خدمه عامه كفر الشيخ الجامعة
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