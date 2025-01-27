وكيل تعليم الغربية: تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بدقة لتحقيق مصلحة الطلاب

تفقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية، أعمال التقدير لأوراق الإجابة بمقار لجان تقدير الشهادة الاعدادية، للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ بإدارة شرق المحلة التعليمية،

أعمال التقدير

وقال وكيل تعليم الغربية أن أعمال التقدير لجميع المواد الدراسية التي أدى بها الطلاب الامتحان تتم ويجرى تقدير أوراق الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة البالغ عددهم ٩٣٤٩٠ طالب، بالإضافة إلى ٤٨٨٦ طالب لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية في جميع المواد، مثمنًا بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان.



تجنب الأخطاء

وقد أكد وكيل تعليم الغربية على ضرورة مراعاة الدقة، والجودة، والانضباط في العمل، وتجنب الأخطاء تحقيقًا لصالح جميع الطلاب، وعدم إهمال أي جزء مجاب عنه من قبل الطالب،

الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير

وأكد وكيل تعليم الغربية علي ضرورة الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، والإلتزام بعدم إستخدام الهاتف المحمول، وكذلك عدم التدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

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