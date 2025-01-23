وكيل تعليم الغربية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ محافظة الغربية، بمتابعة سير امتحان اليوم الخامس والأخير من امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

لا توجد أي شكاوى من الطلاب

واطمأن وكيل تعليم الغربية إلى سير الامتحانات بصورة طيبة، بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، ولا توجد أي شكاوى من الطلاب خلال سير الامتحان.

عدم اصطحاب التليفون المحمول

وشدد وكيل تعليم الغربية على عدم التصوير داخل اللجان، وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول لكلا من الطلاب والمعلمين، والتأكد تماما من عدم دخول أي أجهزة الكترونية تساعد على الغش برفقة الطلاب، كساعات الأندرويد، والسماعات اللاسلكية، أو غيرها، والتوجيه بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

يذكر إنه نحو 93490 طالبا يؤدون الامتحان في 418 لجنة للشهادة الإعدادية العامة، في مادتي العلوم، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ونحو 4886 طالبا يؤدون الامتحان في 35 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية في مادتي الرياضيات، والمجال الصناعي.

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