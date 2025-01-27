وقفة أممية لحماية الشعب الفلسطيني وضد دعاوى التهجير (صور)

نظم مؤسستي ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز حقي لدعم الحقوق والحريات،

وقفة تضامنية يوم الاثنين أمام الكرسي المكسور بساحة الأمم المتحدة بجنيف، لمطالبة الأمم المتحدة بالتدخل الإنساني لوقف الحروب في المنطقة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، بالتزامن مع مناقشة مصر لتقريرها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل.

التنديد بدعاوى تهجير الفلسطينيين

وضمت الوقفة عدد من ممثلي الجالية المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية بجنيف، ورفعت الوقفة لافتات نددت بدعاوى تهجير الفلسطينيين، معلنة تضامن ممثلي الجاليات وممثلي المنظمات الغير حكومية مع موقف الدولة المصرية فيما يتعلق بدعاوى التهجير حتي لا يتم تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها.

ورفض ممثلي المنظمات كل الدعاوى الخاصة باستقبال مصر لعدد من الفلسطينيين كما تردد خلال الأيام السابقة، وجاءت هذه الوقفة بمناسبة مشاركة مؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان في فعليات الدورة 48 الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل لجمهورية مصر العربية وعٌقد عدد من اللقاءات مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والمقررين الخواص وكذلك تنظيم ندوة جانبية بعنوان " إجراءات العدالة في مصر" الفترة من 2019 حتي 2025.

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