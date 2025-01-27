الإثنين 27 يناير 2025
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رياضة

ترتيب فرق الدوري بعد فوز الزمالك أمام الجونة

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك أمام الجونة

ترتيب الدوري المصري، حقق الزمالك الفوز علي الجونة 4-1 في الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، لينتزع المركز الثاني من الأهلي بفارق الأهداف خلف بيراميدز المتصدر.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك أمام الجونة 

1- بيراميدز 21 نقطة 
2- الزمالك 20 نقطة 
3- الأهلي 20 نقطة 
4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة 
5- المصري البورسعيدي 15 نقطة 
6- البنك الأهلي 14 نقطة 
7- زد اف سي 13 نقطة 
8- بتروجيت 13 نقطة 
9- الاتحاد السكندري 13 نقطة 
10- الإسماعيلي 12 نقطة 
11- فاركو 12 نقطة 
12- طلائع الجيش 12 نقطة 
13- حرس الحدود 9 نقاط
14- سموحة 8 نقاط
15- غزل المحلة 8 نقاط
16- إنبي 7 نقاط
17- مودرن سبورت 7 نقاط
18- الجونة 6 نقاط 

 

وانطلقت منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز أمس الأحد، والمقرر إقامتها على مدار 3 أيام.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري

الاتحاد السكندري  1-0 الإسماعيلي  (انتهت)
طلائع الجيش  0-0  فاركو  (انتهت)
الأهلي 2-2 بيراميدز   (انتهت)
غزل المحلة 0-1 سيراميكا كليوباترا  (انتهت)

الاثنين 27 يناير

الزمالك 4-1 الجونة    (انتهت)
المصري البورسعيدي  ضد إنبي  - 7 مساءً
حرس الحدود ضد مودرن سبورت  - 7 مساءً
 

الثلاثاء 28 يناير

البنك الأهلي ضد بتروجيت  - 4 مساءً   
سموحة ضد زد اف سي      - 7 مساءً

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.


ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

 

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