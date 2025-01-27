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رياضة

أفضل مواسمه مع الزمالك، أرقام أشرف بن شرقي بعد اقترابه من الأهلي

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

يقترب النادي الأهلي من التعاقد من  المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري لتدعيم الخط الأمامي لصفوف القلعو الحمراء خلال الانتقالات الجارية. 

ووفقا للعديد من الأنباء المنتضرة فأن النادي الأهلي تواصل إلي أتفاق نهائي مع اللاعب علي كافة الأمور الشخصية، وينتظر فقط فسخ عقده مع فريقه الحالي الريان القطري، ليكون رابع صفقات الأهلي خلال انتقالات يناير. 

أرقام أشرف بن شرقي 

وخلال مشوار أشرف بن شرقي، لعب المغربي 316 مباراة رفقة 7 أندية نجح خلالهم في تسجيل 97 هدفا، وصناعة 58 هداف أخرين.

 وكانت أفضل مواسم المغربي رفقة نادي الزمالك، بعدما لعب 101 مباراة، سجل خلالهم 41 هدفا، وصنع 28 أخرين. 

الأهلي يستعد للإعلان عن صفقة أشرف بن شرقي

ويستعد النادي الأهلي لإعلان صفقة ضم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري في صفقة انتقال حر لمدة ٣ مواسم ونصف الموسم بعد الاتفاق بين اللاعب المغربي وناديه على فسخ العقد والانتقال الي النادي الأهلي.

وقالت مصادر: إن الأهلي بصدد الإعلان عن ضم بن شرقي مساء اليوم عبر قناته الرسمية حيث أنهى اللاعب اتفاقه مع ناديه القطري على فسخ العقد والتنازل عن مستحقاته. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره مودرن سبورت يوم 2 من شهر فبراير المقبل في السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات اون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

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