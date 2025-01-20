طرق الوقاية من الجفاف، وهذه أعراضه لدى كبار السن والرضع

يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم سوائل أكثر مما يستقبله، وعندما يصاب الشخص بالجفاف، لا يستطيع الجسم العمل كالمعتاد، في حين قد يربط الجفاف بدرجات الحرارة العالية، إلا أن هناك عددًا لا بأس به من الأشياء التي يمكن أن تساهم في ذلك.

يمكن أن يحدث الجفاف بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك:

الحمى.

التعرق المفرط.

القيء المستمر أو الإسهال.

التبول المتكرر.

عدم شرب كمية كافية من الماء.

من هم الأكثر عرضة للجفاف؟

نظرًا لأن الجفاف يمكن أن يحدث بسبب المرض أو الحرارة الشديدة، فقد يكون أي منا عرضة له، ولكن هناك بعض الفئات السكانية المعرضة لخطر أعلى قليلًا:

إذا كان الشخص يعمل في الهواء الطلق، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بالترطيب قبل بدء يوم العمل إذا كان يعمل في درجات حرارة عالية، وإذا بدأ يوم العمل وهو مصاب بالجفاف، فسيكون من الصعب تجديد ما فقده الجسم.

يكون كبار السن أكثر عرضة للجفاف لأن احتياطيات السوائل في أجسامنا تنخفض مع تقدمنا ​​في السن، كما يصل الجسم إلى النقطة التي قد لا يتمكن فيها من التواصل بشكل فعال مع العطش.

الرضع والأطفال الصغار معرضون للخطر لأنهم لا يستطيعون إخبار الآباء عندما يشعرون بالعطش، ويمكن أن يتطور الجفاف أيضًا عندما يكونون مرضى.

إذا كان الشخص يعاني من حالة مزمنة، فقد يكون أكثر عرضة للجفاف، خاصة إذا كان يعيش بحالة هضمية تسبب الإسهال المتكرر، ويمكن أن تسبب الأدوية أيضًا الجفاف إذا كانت تحتوي على مدرات البول.

إذا كانت حاملًا، يمكن أن يسبب فرط القيء الحملي (HG) قيءًا شديدًا ويجعل من الصعب الاحتفاظ بالسوائل في الجسم، وفي بعض الحالات، قد تحتاج إلى سوائل وريدية لمنع الجفاف.

إذا كان الشخص رياضيًا، فلا يهم إذا كان في الخارج أو في الداخل أو حتى في الماء - فقد يصاب بالجفاف في أي مكان، وعندما يشارك في نشاط بدني مكثف، ترتفع درجة حرارة الجسم، ويبرد العرق الجسم، لكنه يفقد السوائل في هذه العملية، ويمكن أن يصاب بالجفاف إذا لم يتم تجديد كليهما.

علامات الجفاف

أعراض الجفاف التي يجب الانتباه إليها:

علامات الجفاف عند الأطفال الأكبر سنًا والبالغين

عندما يعاني شخص ما من الجفاف، فإنه سيشعر بالعطش الشديد، وقد لا يتبول أيضًا بشكل متكرر، وهذه علامات على أنه لا يحصل على ما يكفي من السوائل وتتقدم إلى الجفاف، ومع الخروج في الحرارة أكثر، قد يشعر بالدفء عند اللمس ويتوقف عن التعرق، والذي قد يتطور إلى ضربة شمس.

العلامات التي يمكن أن تظهر على الجفاف لدى كل من الأطفال الأكبر سنًا والبالغين:

العطش.

قلة التبول.

بشرة دافئة عند لمسها.

عدم التعرق.

الانزعاج أو القلق.

الصداع، والهذيان، والارتباك.

التعب.

الدوخة.

جفاف الفم و/أو السعال الجاف.

ارتفاع معدل ضربات القلب مع انخفاض ضغط الدم.

عدم الشعور بالجوع ولكن ربما الرغبة في تناول السكر.

احمرار الجلد.

تورم القدمين.

تشنج العضلات.

عدم تحمل الحرارة، أو القشعريرة.

الإمساك.

البول أغمق لونًا (ليس فاتحًا أو صافيًا).

بمجرد أن يدرك الشخص أنه يعاني من الجفاف، فيجب إخراجه من الحرارة وإعطائه الكثير من السوائل، الماء هو الأفضل، أو مشروب رياضي.

إذا كان شخص ما مرتبكًا أو مغمى عليه أو لا يتبول أو في حالة صدمة، فاطلب المساعدة على الفور، وينطبق نفس الشيء أيضًا على التنفس الثقيل أو نبضات القلب السريعة.

كيف تعرف أن الطفل الرضيع أو الطفل الصغير يعاني من الجفاف

يتطلب التعرف على الجفاف لدى الأطفال، وخاصة الرضع والأطفال الصغار، مزيدًا من البحث، وبينما لا يستطيع الأطفال الصغار التعبير عن عطشهم بالكلمات، فإن سلوكياتهم يمكن أن تكشف عن شعورهم، كن على اطلاع بهذه العلامات:

إنهم أقل مرحًا وأكثر نعاسًا.

يمكن أن يكونوا أكثر انفعالًا من المعتاد.

المنطقة الطرية على رؤوسهم غارقة.

هناك انخفاض في الحفاضات المبللة.

قلة الدموع أو عدم وجودها عند البكاء.

والتغيرات في التبول هي أيضًا علامة تحذيرية رئيسية مع الأطفال من جميع الأعمار، ويجب أن يكون بول الطفل عادةً صافيًا أو بلون أصفر فاتح.

فإذا ظهر بول الطفل باللون الذهبي أو أغمق لونًا أو يبدو مركّزًا، فهذا يشير إلى الجفاف وهو مؤشر لإعطاء الطفل المزيد من السوائل، وبالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض التبول أو الحفاضات المبللة هي علامة خطيرة على الجفاف عند الأطفال، ويجب الاتصال بطبيب الأطفال إذا كان الرضيع يبلّل أقل من ست حفاضات يوميًا أو إذا لم يكن لدى طفل صغير أو طفل أكبر سنًا أي إخراج للبول في غضون ثماني ساعات.

يمكن إعطاء الأطفال من عمر 0 ​​إلى 6 أشهر حليب ثدي إضافي أو تركيبة للترطيب، ولكن لا ينبغي إعطاؤهم الماء العادي في هذا العمر.

كيفية منع الجفاف عند البالغين

طرق تجنب الجفاف:

اشرب الكثير من الماء

أهم شيء يمكن لأي شخص فعله لمنع نفسه من التعرض لأمراض مرتبطة بالحرارة هو البقاء رطبًا، وهو أمر مهم حقًا، خاصة عندما يكون الجو حارًا للغاية في الخارج.

في المتوسط، يجب أن يشرب الشخص حوالي 3 لتر يوميًا إذا كان ذكرًا و2 لتر إذا كانت أنثى، وحاول ضبط تذكيرات أو حمل زجاجة مياه قابلة لإعادة الاستخدام دائمًا للمساعدة على البقاء رطبًا أثناء النهار.

تناول الأطعمة المرطبة

هناك طرق أخرى للتأكد من البقاء رطبًا أيضًا، والعديد من هذه الوجبات الخفيفة هي أطعمة مثالية لذلك.

اختر الأطعمة ذات المحتوى العالي من الماء، مثل:

البطيخ.

البرتقال.

الفراولة.

الخيار.

الخس

القرنبيط.

الحساء.

التقليل من الكحول والسكر والكافيين

هناك بعض الأشياء التي ليست جيدة للجفاف - السكر والكافيين والكحول، كن حذرًا من كمية ما تستهلكه، خاصة في الأيام الحارة، وابتعد عن مشروبات الطاقة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين أيضًا.

عند التحدث عن الترطيب، فمن المهم حقًا شرب الماء أو غيره من السوائل غير الكحولية، لأن الكحول يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تفاقم الجفاف، ويمكن أن يكون مدرًا للبول ويتسبب في التبول أكثر.

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