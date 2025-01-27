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موعد صرف منحة شهر رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة وقيمتها

موعد صرف منحة شهر
موعد صرف منحة شهر رمضان لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة،فيتو

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لعام 2025 يزداد البحث من قبل العمالة غير المنتظمة حول، موعد صرف منحة شهر رمضان لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة وقيمتها.

 

ومن خلال السطور التالية يستعرض موقع بوابة “ فيتو ” موعد صرف منحة شهر رمضان لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة وقيمتها.

 

موعد صرف منحة شهر رمضان لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة وقيمتها

 

وحول موعد صرف منحة شهر رمضان لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة وقيمتها، تستعد وزارة العمل لصرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة 2025، بمناسبة شهر رمضان، والتي تعد المنحة الثانية خلال العام الجاري بعد صرف منحة عيد الميلاد المجيد، أول يناير، ومستمرة حتى يوم 31 يناير الجاري.

 

وبشأن موعد صرف منحة شهر رمضان لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة وقيمتها، حددت وزارة العمل قيمة منحة رمضان لـ العمالة غير المنتظمة 2025، بمبلغ  1000 جنيه، وحول موعد صرف المنحة،  نبهت الوزارة على مديريات العمل في المحافظات الاستعداد لصرف المنحة في شهر فبراير المقبل، قبل حلول الشهر الكريم بفترة كافية، للتيسير على المواطنين من أجل شراء احتياجاتهم للشهر الكريم.

 

منح العمالة غير المنتظمة 

وبحسب بيان، تحصل العمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات، والمُقاولين، وعمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها،على منح سنوية في مناسبات، هي: المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال.

كما تحصل على رعايات اجتماعية وصحية، وتأمين ضد الحوادث.. وشهدت المنظومة مؤخرًا، استحداث بند مواجهة الحوادث، والذي بموجبه تحصل أُسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة "المُقيدين وغير المُقيدين"، على مبلغ 200 ألف جنيه لكل متوفى، أو عجز كلي، و20 ألف جنيه لكل مُصاب.

موعد صرف منحة شهر رمضان لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة وقيمتها،فيتو
موعد صرف منحة شهر رمضان لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة وقيمتها،فيتو

الفئات المستحقة منحة العمالة غير المنتظمة 

 الفئات المستحقة منحة العمالة غير المنتظمة , وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعمول به في القطاع الخاص، وقرارات وزارة العمل، فإنّ فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة لصرف الـ6 منح الدورية المستحقة للعمالة غير المنتظمة هي «عمال التراحيل، حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين، محفظي وقرّاء القرآن الكريم

كما ضمت  الفئات المستحقة منحة العمالة غير المنتظمة ,المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة، والباعة الجائلون، ومنادو السيارات، وموزعو الصحف، وملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم، وماسحو الأحذية المتجولون، والصيادون، والعاملون المؤقتون في الزراعة أو في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو في المناحل، والحرفيون، والعاملون في المنازل».

منح ومزايا العمالة غير المنتظمة 

وفي هذا الإطار تقدم “فيتو” أبرز المزايا والمنح التي يحصل عليها عمال التراحيل بعد انضمامهم للعمالة غير المنتظمة المسلجلة بوزارة العمل ومديرياتها والتي تتضمن ما يلي: 

- 6 منح سنوية، هي: "منحة عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي، وشهر رمضان، وعيد الميلاد المجيد".

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