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المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائق توك توك لاتهامه بالاتجار في المخدرات

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه على سائق توك توك لاتهامه بالاتجار في الحشيش المخدر، والتعاطى، بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية.

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صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

أحالت النيابة العامة المتهم:- "محمد ز خ أ" ۲۷ سنة - سائق توكتوك - ومقيم في: شارع اللواء- منطاي - مركز قليوب - القليوبية - وعنوان آخر بيجام - شارع محمد فريد - شبرا الخيمة، في الجناية رقم ۱۱۰۰۹ لسنة ٢٠٢٤ مركز قليوب، والمقيدة برقم ۲۱٣٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٨/١٩ بدائرة مركز قليوب بمحافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) وكان ذلك بقصدي الإتجار والتعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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