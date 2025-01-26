نتنياهو يوجه الشكر لترامب لهذا السبب

وجه رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الوفاء بوعده بتزويد تل أبيب بما تحتاجه للدفاع عن نفسها ومواجهة أعدائها، وذلك على حد تعبيره.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن "عددا كبيرا من الأشياء" التي طلبتها دولة الاحتلال من الولايات المتحدة، يجري تسليمها حاليا.

الإفراج عن شحنة قنابل يبلغ وزنها 2000 رطل

وبحسب شبكة «العربية»، كتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل": "الكثير من الأشياء التي كانت إسرائيل قد طلبتها ودفعت ثمنها، ولكن لم يُرسلها الرئيس السابق جو بايدن، باتت الآن في طريقها إلى التسليم، دون أن يكشف مزيدًا من التفاصيل".

يأتي هذا الإعلان بعدما أفادت تقارير صحفية بأن إدارته أفرجت عن شحنة قنابل يبلغ وزنها 2000 رطل (907 كلج).

تعليق تسليم إسرائيل 1800 قنبلة تزن 2000 رطل

وكانت إدارة بايدن علّقت العام الماضي تسليم إسرائيل 1800 قنبلة تزن 2000 رطل في الوقت الذي كان جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط فيه لشن هجوم واسع النطاق على رفح في جنوب قطاع غزة إلى حيث كان قد لجأ 1,4 مليون فلسطيني بسبب القصف والقتال.

كما حذّر بايدن حينها من أن استخدام هذا النوع من القنابل في مناطق كهذه سيتسبب في مأساة إنسانية كبيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.