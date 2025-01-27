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رياضة

الدوري المصري، الزمالك يتقدم 3-1 أمام الجونة بهدف عبد الله السعيد

مباراة الزمالك والجونة،
مباراة الزمالك والجونة، فيتو

الزمالك، مرت 75 دقيقة من زمن مباراة الزمالك أمام الجونة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز وأصبحت النتيجة تقدم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف 

جاءت بداية الشوط الثانى قوية من جانب الزمالك بحثا عن هدف التقدم الثاني، وشهدت الدقيقة 49 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك من ركلة حرة عن طريق زيزو لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 55 تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك عن طريق نبيل عماد لكنها بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 64 ينجح اللاعب سيف الجزيري في إحراز هدف الزمالك الثاني في مرمى الجونة في الدقيقة 64 من زمن اللقاء

وفي الدقيقة 74 ينجح عبدالله السعيد في إحراز هدف الزمالك الثالث بتسديدة قوية من منتصف الملعب بعد هدية من حارس الجونة المتواجد خارج مرماه  

أعلن جروس المدير الفني  لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الجونة، اليوم الإثنين على إستاد القاهرة الدولي في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الجونة في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

 

خط الهجوم: مصطفى شلبي- ناصر منسي  – أحمد مصطفى "زيزو".

 

تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك في دوري NILE

وجاء تشكيل الجونة لمواجهة الزمالك، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا - أحمد العش - أحمد حسام - أحمد رضا.

خط الوسط: عبد الجواد محمد تعلب - رضا صلاح - بلال السيد.

خط الهجوم: أرنو راندريانتيناينا - مروان محسن - علي الزاهدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمرو شعبان وأحمد شوشة وعصام صبحي وسيف شيكا ومحمود حسونة ونور السيد وأمين فافور ومازن ياسر وشامسو كابير.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز 

 وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

جروس مدرب الزمالك 
جروس مدرب الزمالك 

ترتيب الزمالك والجونة في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الـ 4 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، فيما يأتي الجونة في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

وكان الزمالك خسر أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1  في المباراة التي أقيمت في ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

 

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