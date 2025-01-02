"لحظات التجلي"، مفاجأة كريم محسن في ألبومه الجديد

يتعاون المطرب كريم محسن مع الملحن كريم نيازي في أغنية جديدة بعنوان "لحظات التجلي" والمتوقع طرحها الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات محمود كلازا، وتوزيع إسلام شوقى، مشيرا إلى أنها ستكون مفاجأة في الألبوم الجديد.

الفنان كريم محسن

وكان المطرب كريم محسن، قد طرح مؤخرًا، أغنية بعنوان "وأنت غايب" كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ميكس وماستر محمد ياسر، جيتار مصطفى نصر، تشيلو أحمد حسام، وأغنية أخرى بعنوان "بتحداكي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى الأغنية التي قام بتلحينها وهى من كلمات هانى صارو.

يذكر أن آخر ألبومات كريم محسن كان بعنوان "قابل بقي" وضم 12 أغنية وهي: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".

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