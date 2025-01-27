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رياضة

زيزو يقود تشكيل الزمالك لمواجهة الجونة بالدوري

زيزو
زيزو

 أعلن جروس المدير الفني  لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الجونة، اليوم الإثنين على إستاد القاهرة الدولي في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

 

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الجونة في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي- ناصر منسي  – أحمد مصطفى "زيزو".

 

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة الزمالك والجونة اليوم الإثنين في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في استاد القاهرة الدولي. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز 

 وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

جروس مدرب الزمالك 
جروس مدرب الزمالك 

ترتيب الزمالك والجونة في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الـ 4 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، فيما يأتي الجونة في المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

وكان الزمالك خسر أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1  في المباراة التي أقيمت في ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

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