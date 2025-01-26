الأحد 26 يناير 2025
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محافظات

القبض على مسجل خطر وبحوزته مواد مخدرة قبل طرحها للبيع في الفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القيوم، من إلقاء  القبض على مسجل خطر بحوزته كمية كبيرة، من المخدرات أثناء محاولته ترويجها، بأحد الشوارع الجانبية، بمدينة سنورس، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

تفاصيل القبض علي تاجر مواد مخدرة في الفيوم

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود معلومات من المصادر السرية بان مسجل خطر بحوزته كمية من المخدرات ويروج  لها بأحد الشوارع الجانبية بدائرة مركز سنورس، وأثبتت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من وحدة مباحث مركز سنورس، من القبض على المتهم «احمد.م  »وشهرته فطيرة، مقيم بدائرة المركز، وبحوزته كمية من مخدرات الحشيش ومخدر الايس أثناء محاولته ترويجها،  ومبلغ مالى وهاتف محمول وتبين أنه له معلومات جنائية، وسبق القبض عليه في قضايا جنائية أخرى «ترويج مخدرات وسرقة» وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازتها بقصد الاتجار.

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وتم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض علي النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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