الجامعة العربية ترحب بتعيين هانا تيتيه رئيسة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا

أعرب جمال رشدى المتحدث الرسمي باسم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن الترحيب بقرار السكرتير العام للأمم المتحدة تعيين "هانا سيروا تيتيه" ممثلةً للسكرتير العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسةً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

تيتيه تملك من خبرات قيادة البعثة الأممية

كما أعرب عن ثقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في قدرة تيتيه، بما تملكه من خبرات، على قيادة البعثة الأممية لتحقيق أهدافها وفقًا للتفويض الممنوح لها من مجلس الأمن.

التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية

وأكد المتحدث تطلع الأمين العام إلى أن تشهد فترة قيادة "تيتيه" مزيدًا من التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لدعم الجهود الساعية لتعزيز الحوار بين الأطراف الليبية وإنجاز المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات، وذلك في إطار التزام الجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا بما يحفظ وحدتها وسيادتها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها.

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