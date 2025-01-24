السبت 25 يناير 2025
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خارج الحدود

تعرف على حنا تيتيه المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا

حنا سروا، فيتو
حنا سروا، فيتو

أصبحت حنا سروا تيتيه الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو جوتيريش، في ليبيا، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفقا لما أعلنه جوتيريش اليوم الجمعة.

 

المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن تيتيه من الشخصيات النسائية المؤثرة في القارة السمراء، وكذلك من الشخصيات السياسية والدبلوماسية الفاعلة في بلادها غانا.

تيتيه من مواليد 31 مايو 1967 بمدينة زيجيد ثالث أكبر مدينة في المجر وعاصمة مقاطعة تشونجراد، من أب غاني وأم مجرية، وهي حاصلة على شهادة في القانون ومارست المحاماة قبل دخولها الساحة السياسية.

وبحسب موقع "المشهد الليبي"، تقلدت تيتيه عدة وظائف في المجال الأممي، خلال العامين 2022 و2024 حين جرى تكليفها مبعوثة خاصة للأمين العام بالقرن الإفريقي، وممثلة خاصة للأمين العام بالاتحاد الإفريقي وذلك خلال الفترة بين 2018 و2020.

 

المناصب الوطنية:

• وزيرة التجارة والصناعة في غانا (2009-2013): ساهمت في تعزيز القطاع الصناعي والتجاري.

• وزيرة الخارجية في غانا (2013-2017): قادت السياسة الخارجية وشاركت في الأمن القومي.

• عضو في البرلمان الغاني لفترتين: شاركت في صياغة التشريعات الوطنية.

• مديرة عامة لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي.

• مبعوثة خاصة للأمم المتحدة إلى القرن الإفريقي (2022).

• رئيسة مجلس الوساطة والأمن بالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

• عضو مسهل في جهود حل النزاع في جنوب السودان.

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الأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة غانا وزيرة التجارة والصناعة انطونيو جوتيرش أنتونيو جوتيريش

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