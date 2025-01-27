البابا تواضروس يهنئ بطريرك إريتريا الجديد بمناسبة تنصيبه

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص التهنئة لنيافة المطران باسيليوس بمناسبة تنصيبه بطريركًا جديدًا لـ كنيسة التوحيد الإريترية، متمنيًا له خدمة مباركة في رعاية أبناء الكنيسة الإريترية الشقيقة، التي تأسست عام 1997 على يد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

أقيمت صلوات تنصيب البطريرك الجديد في كاتدرائية السيدة العذراء بالعاصمة الإريترية أسمرة، حيث أصبح أبونا باسيليوس البطريرك السادس للكنيسة الإريترية. شارك في هذه المناسبة وفد من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى جانب ممثلين عن كنائس أخرى.

الوفد القبطي المشارك في تنصيب بطريرك إريتريا

تكون الوفد المشارك من أصحاب النيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ. وكان قداسة البابا تواضروس قد استقبل أعضاء الوفد في المقر البابوي بالقاهرة قبل مغادرتهم إلى أسمرة.

جاء تنصيب أبونا باسيليوس بعد انتخابات جرت في ديسمبر الماضي، حيث تم اختياره ليشغل منصب البطريرك خلفًا لسلفه، مما يعزز أواصر العلاقة بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإريترية الشقيقة.

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