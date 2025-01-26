البابا تواضروس يبعث وفدا كنسيا لحضور تنصيب بطريرك إريتريا الجديد

أوفد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفدًا كنسيًا رفيع المستوى للمشاركة في مراسم تنصيب بطريرك الكنيسة الإريترية الجديد، أبونا باسيليوس.

البابا تواضروس يستقبل الوفد الكنسي



واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني الوفد المسافر إلى إريتريا في المقر البابوي بالقاهرة، قبيل مغادرتهم إلى العاصمة الإريترية أسمرة.

يضم الوفد أصحاب النيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ.



يأتي هذا الحدث عقب الانتخابات التي جرت في التاسع من ديسمبر الماضي، والتي أسفرت عن فوز المطران أبونا باسيليوس بمنصب البطريرك، ليصبح البطريرك السادس في تاريخ الكنيسة الإريترية الشقيقة.



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