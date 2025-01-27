الأرقام الكارثية للجرم الصهيوني في غزة

أُقسمُ أنَّنا نعيشُ في عالمٍ ظالمٍ بلا قلبٍ، تُكالُ فيهِ العدالةُ بمكيالين، ولا تُطبَّقُ سوى على الضعفاءِ، ولو أنَّ مدينةً أمريكيةً أو أوروبيةً شهدتْ عُشرَ أعشارِ ما ألمَّ بالبسطاءِ العُزَّلِ في غزةَ من كوارثَ، لانتفضتِ المؤسساتُ الأمميةُ والتجمعاتُ العسكريةُ والإعلامُ العالميُّ انتصارًا لأهلِ الصفوةِ.

ولأنَّني لم أعْتَدِ التهويلَ، فسوف أستعرضُ في تلكَ السطورِ قراءةً متأنيةً للأرقامِ الكارثيةِ التي خلّفتْها المجازرُ الصهيونيةُ في غزةَ على مدارِ 470 يومًا كاملةً، التي أجزِمُ أنَّها تكادُ تصرخُ غضبًا جراءَ الصمتِ العالميِّ على إبادةِ الفلسطينيينَ العُزَّلِ، وقذفِهِم بما يزيدُ على 100 ألفِ طنٍّ من المتفجراتِ.

الأرقامُ الكارثيةُ للجُرمِ الإسرائيليِّ في غزةَ تقولُ، إنهم أودَوْا بحياةِ 61.182 شهيدًا فلسطينيًا، لم يصلْ منهمْ إلى المستشفياتِ سوى 46.960 شهيدًا فقط، في حينِ لا تزالُ جثثُ 14.222 شهيدًا حتى اليومِ تحتَ أنقاضِ ركامِ 161.600 وحدةٍ سكنيةٍ تمَّ تدميرُها بشكلٍ كاملٍ، و194 ألفِ وحدةٍ تمَّ تدميرُها بشكلٍ جزئيٍّ.

بشاعةُ الأرقامِ التي لم تُحرِّكْ مشاعرَ المجتمعِ الدوليِّ الظالمِ، تقولُ إنَّه خلالَ الفترةِ من السبتِ 7 أكتوبر 2023 وحتى السبتِ 18 يناير 2025 ارتكبَ الصهاينةُ نحوَ 10.100 مجزرةٍ بحقِّ المدنيينَ العُزَّلِ في غزةَ، منها 9.268 مجزرةً بحقِّ عائلاتٍ فلسطينيةٍ، أُبيدَ خلالها 2.092 عائلةً بكاملِ أفرادِها، ومُحِيَتْ بشكلٍ كليٍّ من سجلاتِ الأحوالِ المدنيةِ الفلسطينيةِ.

جرائمُ الصهاينةِ في غزةَ التي لم تمنعِ الأمريكانَ والأوروبيين من دعمِهِمْ ماديًا وعسكريًا، لم ترحمْ حتى الأطفالَ الفلسطينيينَ، التي قتلتِ الآلةُ العسكريةُ الإسرائيليةُ منهم 17.861 طفلًا شهيدًا، بينهم 214 رضيعًا، و808 أعمارُهم تقلُّ عن عامٍ واحدٍ، و44 ماتوا جوعًا، و8 استُشهدوا بعدَ تجمُّدِ أجسادِهم نتيجةً للبَردِ الشديدِ، فضلًا عن تركِ 38 ألفًا و495 طفلًا يتيمًا، ونحوَ 3.500 طفلٍ معرّضينَ للموتِ نتيجةً لنقصِ الغذاءِ.

الأرقامُ تقولُ إنَّ وضاعةَ الإسرائيليينَ لم ترحمْ حتى نساءَ غزةَ العُزَّلِ، حيثُ قتلوا منهنَّ 12.316 شهيدةً، وتركوا 13 ألفًا و901 سيدةً أُخرياتٍ في عدادِ الأراملِ، إلى جانبِ 60.000 سيدةٍ حاملٍ في خطرٍ نتيجةً لنسفِ المنظومةِ الصحيةِ في القطاعِ.

خِسَّةُ الصهاينةِ لم تستثنِ حتى الطلابَ، أو مَن فرضتْ مهنتُهم العملَ وسطَ النارِ، حيثُ أسقطوا 12.800 طالبٍ وطالبةٍ شهيدًا، واستهدفوا 1.155 شهيدًا من الطواقمِ الطبيةِ، و205 شهداءَ من الصحفيينَ، و736 شهيدًا من العاملينَ بتأمينِ مساعداتٍ.

حتى المرضى لم يَسْلموا من آلةِ القتلِ الصهيونيةِ في غزةَ، حيثُ تمَّ الكشفُ عن 7 مقابرَ جماعيةٍ داخلَ المستشفياتِ والمراكزِ الصحيةِ الـ114 التي دمَّرها الإسرائيليونَ بشكلٍ كاملٍ، انتُشِلَ منها 520 شهيدًا من المرضى تمَّ قتلُهم بدمٍ باردٍ، وخلَّفوا بداخلِ غزةَ 110.725 جريحًا، بينهم 12.700 حالتُهم تستدعي ضرورةَ السفرِ للعلاجِ في الخارجِ، و15.000 بحاجةٍ لتأهيلٍ لسنوات، و4.500 حالةِ بترٍ.

الجُرمُ الصهيونيُّ الذي خلَّفَ دمارًا طالَ نحوَ 88% من مساحةِ غزةَ، لم يُفرِّقْ بينَ بشرٍ وحجرٍ، تركَ ما يزيدُ على مليوني نازحٍ أعزلَ في العراءِ، بعدَ تدميرِ 220 مركزَ إيواءٍ، وحرقِ أكثرَ من 110 آلافِ خيمةٍ، فضلًا عن إصابةِ 2.136.026 نازحًا بأمراضٍ معديةٍ، بينهم 71.338 مصابًا بالتهابِ الكبدِ الوبائيِّ، ومعَهم 35 ألفَ نازحٍ من أصحابِ الأمراضِ المزمنةِ، جميعُهم يواجهونَ خطرَ الموتِ.. وحَسْبِيَ اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ.. وكفى.

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